بعد قليل.. محاكمة المتهم بسب وقذف إبراهيم فايق

تنظر محكمة جنح الاقتصادية بعد قليل، جلسة محاكمة «م. ص»، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجّه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامي إبراهيم فايق، أنّ المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجني عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذاءه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و 306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.