ضبط 800 جرام حشيش بحوزة تاجري مخدرات في سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جرجا بسوهاج، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته نصف كيلو حشيش، كما تم ضبط تاجر مخدرات بدائرة مركز ساقلته وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من اللواء عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا أكدتها التحريات السرية مفادها قيام «محمود. غ. ع» 36 عاما، عامل، ويقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضيتين ما بين «سرقة – تبديد» بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم تنفيذ مأمورية من ضباط قسم شرطة جرجا أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 2 فرش، و26 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر تزن 500 جرام - سلاح أبيض «كتر» ملوث نصله بمادة الحشيش المخدر، مبلغ مالى 2500 جنيه هاتف محمول، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، حرر محض بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بأنه في ضوء الحملات الأمنية الدائرة والتي تستهدف طرفي خصومة ثأرية عائلتي «الرماضنة والحرارزة»، وردت معلومات لضباط مباحث المركز، بقيم أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم تنفيذ مأمورية من ضباط مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن وتم ضبط 2 طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 300 جرام تقريباً، حيازة «أشرف. م. ع» 41 عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز ساقلتة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.