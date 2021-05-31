إصابة شخصين بجروح بالغة في تصادم سيارتي نقل بالإسماعيلية

أصيب شخصان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بإصابات بالغة نتيجة تصادم سيارتي نقل على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين بمدخل مدينة الإسماعيلية ونقل المصابين إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن قوة التصادم تسببت في عدم قدرة الإسعاف على استخراج أحد السائقين من داخل الكبينة، الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بآلات لقطع الحديد الخاص بمقدمة السيارة.

وذكرت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي أن المصابين في حالة غير مستقرة وأنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لهما قبل دخولهما غرف العمليات.

وكان قد أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بينهم طفل 3 سنوات نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية- القصاصين الزراعي قرب عزبة المرزوقية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 8 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي والمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد إبرام السيد، يبلغ من العمر 3 أعوام، ومحمد ممدوح جمعة يبلغ 23 عاما، ومنار ممدوح جمعة تبلغ من العمر 25 عاما تم نقلهم إلى مستشفى القصاصين المركزي.

كما أصيبت ابتسام يونس سالم تبلغ من العمر 28 عاما، وأمل محمد جمعة سالم تبلغ من العمر 30 عاما، والسيد سليمان السيد يبلغ من العمر 27 عاما، ومنصور السيد سليمان 50 عاما، وإبرام السيد سليمان 25 عاما، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.