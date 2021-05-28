تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بتجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة نشبت بينهم.

وكشفت التحقيقات علي مدار الأيام الماضية أن مشادة نشبت بين المتهمين وشقيق المجني عليه الأصغر تطورت إلى مشاجرة، توفي خلالها المجني عليه إثر ضربة بآلة حادة على الرأس.

وأمرت نيابة مركز الإسماعيلية بدفن جثمان الشاب «علي.م.م»، وشهرته «وزة»، 23 سنة، مقيم بمدينة المستقبل بدائرة مركز المستقبل عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان.

وكشفت المصادر أن الشاب مصاب بضربة قوية علي الرأس وجرح في القدم وآخر في أعلى الظهر، خلال نشوب المشاجرة، مشيرة إلي أن المتهمين توجهو إلي منزلهم واختلقو المشاجرة مع شقيقه الأصغر في البداية.

وتعود الواقعة إلي تلقي اللواء ياشر نشات مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بمدينة المستقبل التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية وإصابة شاب بإصابة خطيرة نقل على إثرها لأقرب مركز طبي.

وكشف التحريات الأولية أن مشادة وقعت بين شقيق المجني عليه الأصغر والمتهم بارتكاب الواقعة قبل يومين من ارتكاب الواقعة بسبب تطاول المتهم علي والدته فيما أشار شهود العيان أن المتهم بعد المشادة اتجه مع بعض من أصدقائه إلي منزل المجني عليه وطلب نزول شقيق المجني عليه لاجباره علي الاعتذار الا ان مشادة جديدة نشب بينهم وتطورت إلي مشاجرة.

وباغت أحد المتهمين المجني عليه بضربة بآلة حادة علي الرأس تسبب له بنزيف شديد نقل علي اثره إلي اقرب مستشفي إلا ان قوة الضربة تسبب في وفاته

وتمكنت حملة مكبرة لوحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال من القبض علي المتهمين عقب ارتكاب الواقعة بساعات وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.