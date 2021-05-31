مسؤولو «الإسكان» يتفقدون الممشى الشاطئي وجامعة العلمين الدولية

أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على أعمال المرافق، جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال التشجير والزراعة بالممشى الشاطئي، وأكدوا على سرعة الانتهاء من أعمال التشجير، حيث تمّ الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى، ويبلغ طول المشروع 7 كم، ويضم مشايات، وبحيرة طبيعية، وملاعب، ومناطق جلوس، ومطاعم، وتم تشغيل بعض مكونات المشروع، وإتاحتها للزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة فى هذا الموقع المتميز.

ثم انتقل مسؤولو وزارة الإسكان إلى المدينة التراثية، حيث تفقدوا أعمال تشطيبات المسجد مروراً بالمتحف والمسرح الروماني ومجمع السينمات والكنيسة، وأكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

كما تفقدوا الأعمال الجارية بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «العلمين الأهلية»، مروراً بالإسكان المتميز، وسكن مصر، ثم توجهوا إلى المنطقة الترفيهية، مرورا بالأبراج، والكباري والبواغيز.

وخلال الجولة، وجه مسؤولو الوزارة بسرعة ربط المنطقة الترفيهية بالممشى الشاطئي، ثم توجهوا إلى مقر جهاز المدينة، وشددوا على إنهاء الأعمال المطلوبة والالتزام بالبرنامج الزمني المحددة للانتهاء من المشروعات.

من جهته، أضاف المهندس وائل سمير، أنَّه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، بمساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالي المنشآت بها حوالى 70 منشأ، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمبانى التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما يجرى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «جامعة العلمين الأهلية»، على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان)، وتم تشغيل 3 كليات بالجامعة كمرحلة أولى.

وأشار رئيس جهاز العلمين الجديدة، إلى أنَّه جارٍ تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط (العمارة مكونة من دور أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 35 عمارة (840 وحدة سكنية) بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب 80 عمارة (1920 وحدة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتمّ الانتهاء من 1080 وحدة منها.