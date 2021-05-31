عاجل.. انتحار ربة منزل من الطابق الخامس بسبب «مصروف البيت» في البساتين

أنهت ربه منزل حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة البساتين؛ بسبب خلافات زوجية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع ربه منزل، إثر سقوطها من الطابق الخامس من شرفة منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل، وسط بركة من الدماء اسفل العقار المقيمة به، وبالفحص تبين أنها سيدة أربعينية، وترتدي كامل ملابسها، ومصابه بتهشم في الجمجمة وكسور في انحاء متفرقة من الجسم.

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات زوجيه بينها وزوجها بسبب عدم الإنفاق على المنزل جعلها تلقي بنفسها من شرفة شقتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي للتشريح، وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة

الطب الشرعي

وكشف التقرير المبدئي للطب الشرعي أنه بعد اجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة، بناءً على قرار النيابة العامة تبين أنها حاله انتحار، ولا توجد شبهه جنائية فيها، الوفاة، وأرسل التقرير المبدئي للنيابة العامة.