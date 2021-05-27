تفاصيل انتحار عاطل شنقا في دار السلام.. والتحريات: مدمن هيروين

في حارة صغيرة متفرعة من شارع عبدالحميد مكي بمنطقة دار السلام، يقيم «إبراهيم. ع» في العقد الثالث من العمر، عثر علي جثمانه في حاله تعفن رمي، ومتدلي من مشنقة في سقف غرفة نومه، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق

وكشفت التحريات تلقي بلاغا من سكان إحدى العقارات بدائرة القسم، بانبعاث رائحة كريهه من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال تبين أن الشقة التي تنبعث منها الرائحة الكريهه خاصة بشخص يدعى «إبراهيم. ع»، في العقد الثالث من العمر.

وأضافت التحريات أنه عاطل، مقيم بمفرده منذ فترة لترك زوجته المنزل بسبب سوء سلوكه؛ إذ أنه مدمن لمخدر الهيروين، ما دفعه إلى بيع عفش بيته كاملا، ولم يتبق في الشقة سوى سرير وثلاجة.

التحريات: باع ثلاجة البيت لشراء جرعة هيروين

وبحسب التحريات، قبل الانتحار بيومين باع ثلاجة البيت إلى أحد الأشخاص بالمنطقة، مقابل مبلغ 300 جنيه، وأوضحت التحريات أن حالته النفسية ساءت بسبب عدم وجود أموال معه لشراء المخدرات، بالإضافة إلى عدم وجود شيء يصلح لبيعه، كما أنه فشل في شراء مخدرات وقرر الانتحار شنقا.

وفي سقف غرفة نومه وضع حبلا وشنق نفسه، وظل معلقا حتى تحللت جثته، وانبعثت من الشقة رائحة كريهة، فأبلغ الجيران قسم الشرطة، وبكسر باب الشقة عثر على جثته معلقة في حبل داخل غرفة نومه، وفي حاله تعفن رمي، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.