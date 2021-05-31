وزير الزراعة يتدخل لإنهاء أزمتي توريد البنجر وكهرباء مزارعي المنيا

أكّدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل ازمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائي، وأزمة توريد المحصول للمصانع، وهي الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، إنَّه فور عرض شكوى مزارعي بنجر السكر بغرب المنيا على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذين تعثروا في دفع فواتير الكهرباء، مما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، تواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي بدوره وجه بإعادة التيار الكهربائي، لمدة شهر لحين الانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع.

كما تواصل وزير الزراعة، مع مدير مصنع القناة للسكر، لعلاج أزمة تأخر المزارعين عن توريد المحصول، حيث تم التنسيق مع إدارة المصنع لاستلام المحصول من المزارعين، وعلاج أزمة مزارعي البنجر بالمحافظة حماية لحقوقهم.

وفي سياق متصل، شكّل وزير الزراعة، لجنة تضم ممثلين من معهد بحوث البساتين، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث أمراض النباتات، لبحث شكاوى مزارعي المانجو بمحافظة الاسماعيلية على أرض الواقع، بعد ورود شكاوى خاصة بتساقط ثمار أشجار المانجو قبل موسم جمعها، حيث توجهت اللجنة الى المنطقة محل الشكوى بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو دعم المزارعين.

وفحصت اللجنة أشجار المحصول في المنطقة على مساحة 6 آلاف فدان، وأفادت اللجنة مزارعي هذه المنطقة بعدد التوصيات الفنية الهامة، للعناية بالمحصول واشجاره خلال هذه الفترة، تمثلت في الاهتمام بالتسميد البوتاسي، والري على فترات متقاربة على أن يكون الري في الصباح الباكر، أو المساء، كذلك الرش الدوري بالمبيدات الموصى بها لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة، حفاظًا على النموات الخضرية الحديثة.