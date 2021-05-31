رئيس الإنجيلية يكشف حجم أوقاف الطائفة بمصر: مستمرون في الحصر

تعمل الطائفة الإنجيلية في مصر على حصر الأوقاف الإنجيلية منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل لجنة هيئة الأوقاف الإنجيلية، والتي عقد اجتماعها الأول قبل أسابيع للوقوف على مهام العمل بها.

وأوضح القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أنّ أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة في اجتماعها الأول، استندت على 3 محاور مهمة، أولها هو القرار بتشكيل لجان فرعية للجنة، والقرار الثاني يتمثل في إعداد لائحة من المقرر عرضها على الدولة لإقرارها حتى تكون اللائحة التنفيذية للجنة، مشيرا إلى أنّ القرار الثالث كان بحصر الأوقاف الموجودة لدى المذاهب كأهم 3 قرارات لأول اجتماع للهيئة.

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا نزال نحصر الأوقاف الإنجيلية في مصر

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية في حديثه لـ«الوطن»، أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل هيئة الأوقاف الإنجيلية يدعم المواطنة ويستحق الشكر والتقدير فى هذا الأمر، موضحا أنّه منذ تشكيلها وحتى الآن لا تزال الطائفة مستمرة في حصر الأوقاف الإنجيلية سواء التي تعود ملكيتها للطائفة بالفعل أو التي مع هيئات أخرى.

وتابع زكي، أنّه جرى إرسال خطاب إلى هيئتي «الأوقاف، والأوقاف الأرثوذكسية» للاستعلام عما إذا كان لديهما أوقاف تخص الطائفة ورجاء الإفادة وتسليمها للطائفة، إذ إنّ للطائفة أوقافا لدى وزارة الأوقاف وأوقاف أخرى مشتركة مع الأقباط، وبالتالي نعمل على استرداد ما لنا بنظام تسليم وتسلم.

أما فيما يخص الحصر التقريبي، أوضح أنّه من الصعب حصر عدد أتباع الطائفة الإنجيلية في مصر، لكن وفقا لبعض الإحصائيات التقريبية، تتجاوز الطائفة مليوني عضو إنجيلي موزعين على نحو 18 مذهبا أنجيليا في نحو 1500 كنيسة محلية.

وتتبع رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر أكثر من 1550 كنيسة، إلى جانب أكثر من 50 مدرسة ومعهد تعليمي تابعين لكنائس سنودس النيل الإنجيلي في مختلف محافظات مصر.