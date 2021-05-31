حريق هائل داخل أحد الكافيهات بطريق كورنيش الإسكندرية «صور»

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الاثنين، بكافيتريا أسفل عقار بمنطقة سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية.

ورد بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول يفيد باندلاع حريق بعقار بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر بحري، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بكافيتريا مكونة من طابقين بالعقار المشار إليه بجوار شارع خليل حمادة، ما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل، واختناق 4 من العاملين وجرى إسعافهم بموقع الحادث، دون الذهاب الى المستشفى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.