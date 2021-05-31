يبدأ مشتركو عدادات الكهرباء التقليدية القديمة وعددهم 28 مليون مشترك، البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء مع نهاية كل شهر، عبر آليات التواصل التي وفرتها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

حددت الشركة القابضة للكهرباء عدة طرق للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء بشركات التوزيع إلكترونيًا، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كيفيه الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع وزارة الكهرباء

أولا: رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال الرابط التالي http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

آليات السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير «البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإمارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK» عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال «App Store - Play Store».

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store - Play Store».

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store - Play Store».

- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.