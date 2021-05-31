ضبط 230 قضية مخدرات وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 189 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهمًا، وتنفيذ 63489 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبطت 230 قضية مخدرات بحوزة 244 متهمًا، و33 هاربًا و23 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و377 دراجة نارية مخالفة، و24393 مخالفة مرورية، وإعادة دراجتين مبلغ بسرقتهما.

كما تمّ فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.