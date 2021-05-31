اليوم.. انتهاء مبادرة «شتي فى مصر» لتنشيط السياحة الداخلية خلال الشتاء

تنتهى اليوم الاثنين، مبادرة «شتي فى مصر»، التى أطلقتها وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار يناير الماضى، لتنشيط حركة السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لزيارة المدن السياحية المصرية، فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن المبادرة التى تم إطلاقها بداية العام الجارى تم مدها لفترتين، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للفنادق والمنشآت السياحية للاستفادة من تلك المبادرة فى زيادة نسب الإشغال، فضلا عن منح المواطنين المصريين فرصة لزيارة المدن السياحية والأثرية بأسعار جيدة.

تقرير مصير المبادرة

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن الوزارة لم تقرر هى أو وزارة الطيران المدنى، ما إذا كان سيتم مد المبادرة لفترة رابعة أم سيتم الاكتفاء بالشهور الـ 5 الماضية، موضحا ان المبادرة حققت النتائج التى تم اطلاقها من أجلها حيث انتعشت الفنادق التى شاركت فى المبادرة بالنزلاء المصريين والاجانب خاصة فى فترات الاجازات ، كما استفاد المواطن المصرى من الأسعار الجيدة لتذاكر الطيران والفنادق والتى شجعته لزيارة المدن السياحية المصرية.

وأوضح المصدر أن مبادرات تنشيط السياحة الداخلية ستستمر خلال الشهور المقبلة طالما أن الفنادق لازالت بحاجة للعمل، مشيرا إلى أنه يمكن استمرار مبادرة «شتى فى مصر» بنفس آلياتها خلال الصيف ولكن بمسمى آخر، أو يتم إنشاء مبادرة جديدة بآليات مختلفة.

مواعيد غلق المنشآت السياحية

أعلنت اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، المواعيد الاستثنائية المتعلقة بغلق المحال السياحية، وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي السياحية بداية من غد الثلاثاء، ستكون في الثانية عشر منتصف الليل والواحدة صباحا في العطلات وأيام الجمع.