انخفاض نسبي في أعداد إصابات كورونا بالبحيرة

انخفاض نسبي بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، رصدته مستشفيات الحجر الصحي بالبحيرة، في الوقت الذي كثفت فيه مديرية الصحة جهودها لتوفير لقاح فيروس كورونا، من خلال تخصيص 11 مركزًا بمدن ومراكز مختلفة، بالإضافة إلى 5 فرق متحركة، تغطي قطاعا كبيرا من القرى مترامية الأطراف، أتى ذلك بالتزامن مع تعافي وخروج عدد كبير من مستشفى العزل بكفر الدوار، حيث تجاوز عدد المتعافين خلال الأسبوع الماضي 90 متعافيا، جميعهم غادروا المستشفى بعد التأكد من سلبية نتيجة تحاليلهم، واستقرار حالتهم الصحية.

تعافي 12 مصابا بكورونا بعزل كفر الدوار

أعلن مستشفى عزل كفر الدوار، اليوم الاثنين، أن 12 مصابا بفيروس كورونا المستجد، غادروا المستشفى مساء أمس، بعد تعافيهم من الفيروس واستقرار حالتهم الصحية، وأكد المستشفى أن من بين المتعافين مسنين تجاوزا الثمانين عاما، وهي ظاهرة ما كانت تحدث خلال الفترة السابقة، فيما صرح الأطباء أن نظام العلاج بالمستشفى يتلخص في الالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة، والاهتمام بالعامل النفسي للمرضى.

تراجع أعداد كورونا

قال الدكتور عمرو دويدار، مشرف عام مستشفى عزل كفر الدوار، إن هناك انخفاضا نسبيا سجلته مستشفيات الحجر الصحى بالبحيرة، لا سيما مستشفى كفر الدوار العام، الذي كان يستقبل أعدادا كبيرة في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، إلا أن حالات التعافي تعكس مدى فاعلية بروتوكول وزارة الصحة، خاصة مع توفير لقاح كورونا بمراكز متخصصة.

مراكز لقاح فيروس كورونا بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الجهود التي تقوم بها المحافظة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا، حيث تم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا إلى 11 مركزًا وهم: "معهد دمنهور الطبي- معهد أورام دمنهور- دنشال التعليمي- مستشفى كفر الدوار المركزي- مستشفى غرب النوبارية- مستشفى إدفينا المركزي- مستشفى كوم حمادة- المركز الطبي بأبو حمص- المركز الطبي بالدلنجات- المركز الطبي إيتاي البارود- المركز الطبي بالرحمانية"، بالإضافة إلى 5 فرق متنقلة.