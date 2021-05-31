الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها.

وداخل قطاع غزة، رفعت الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل القطاع، وذلك بعد نجاح تثبيت الهدنة بين فلسطين وإسرائيل برعاية مصرية.

وأكّد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول، موضحًا أنَّ القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وذلك في رسالة أمس للرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والتي أكّدت على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

وجه رئيس الجمهورية، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة «حماس».

وتنسق مصر مع الرئيس الفلسطيني لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.