أعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين شوارع غزة (فيديو)

رصد الإعلامي عمرو خليل، خلال حلقة استثنائية قدمها خلال برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC» من داخل قطاع غزة، رفع الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل القطاع، وذلك بعد نجاح تثبيت الهدنة بين فلسطين وإسرائيل برعاية مصرية.

وقال الإعلامي عمرو خليل، إنه أثناء سيرهم على كورنيش غزة، لفت انتباههم لفتة جميلة للغاية من أهالي القطاع، وتتمثل في رفع أعلام مصر من قبل الأشقاء الفلسطينيين، كما توجد إحدى اللافتات وعليها صورة الرئيس السيسي، في أكثر من مكان في القطاع.

ولفت «خليل» إلى أن الشباب في غزة يمشون في الشوارع حاملين الأعلام المصرية، وذلك للإشادة بالجهود المصرية في وقف وتثبيت إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتهدئة في القطاع وإعادة إعماره.

ورصدت كاميرا البرنامج مجموعة من الشباب يستقلون سيارة ترفع الأعلام المصرية وتجوب شوارع غزة، وقال أحد الشباب: «بنعلق صور للسيسي من الصبح، معنوياتنا عالية، والسيسي رئيسنا إحنا كمان».