رئيس الإذاعة: تغيير اسم شبكة الإذاعات الموجهة لـ«الدولية» (فيديو)

قال محمد نوار، رئيس الإذاعية المصرية، إن الدولة المصرية بدأت مشروعا لإعادة بث محطات الإذاعة المصرية، حيث سيتم تغيير اسم شبكة الإذاعات الموجهة إلى شبكة الإذاعات الدولية لتتحدث 23 لغة منهم 7 أو 8 لغات أفريقية.

وأضاف رئيس الإذاعية المصرية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «نعيد البث حتى ندخل الدول الأفريقية على محطات FM بالاتفاق مع سلطات هذه الدول».

وتابع: «التطوير التكنولوجي غير مكلف للإذاعة مقارنة بالتلفزيون، لكن المطلوب هو توفير مبالغ مالية بسيطة، فلن يكون مطلوبا منا توفير محطة FM في بوروندي لتوجيه خطابنا إلى مواطنيها»، مضيفا «عقدنا اتفاق مع بوروندي في هذا الصدد والثمن لم يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري وهو ثمن جهاز الاستقبال الذي اشتريناه، ونكرر هذه التجربة مع عدد من الدول الأفريقية وبعدما ننتهي منها فإننا سنتوجه إلى أمريكا اللاتينية وغيرها».

وأوضح نوار: «لدينا 8 شبكات بدأنا تطويرها منذ عامين، وطورنا إذاعة القرآن الكريم وخفضنا عدد البرامج من 60 برنامج إلى 40 برنامج، واستعننا بمتحدثين شباب تبدأ أعمارهم من 40 سنة ورفضنا عشرات الإعلانات فيها، بعدها اتجهنا إلى تطوير إذاعة الشباب والرياضة وبعنا فقرات كثيرة، ونطور إذاعة الشرق الأوسط حاليا بمجموعة من الزملاء من الخارج، فقد عمل عمرو الليثي ومحمد الغيطي وجمال بخيت عملوا مجانا لأنهم مدركين تماما أهمية الإعلام المصري».