حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة: حارة على أغلب المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء حول حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان لها، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما نوهت الأرصاد، لوجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا قد تصل الى حد العاصفة، بالإضافة لفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 35 21

الإسكندرية 35 22

وادي النطرون 33 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 33 21

بلطيم 32 22

مطروح 33 19

السلوم 38 21

سيوة 41 22

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 20

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 17

نويبع 36 25

طابا 33 22

كاترين 33 19

الطور 34 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 24

إدفو 41 25

أبو سمبل 41 22

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 37 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 27