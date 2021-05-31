منتخب مصر لليد يغادر معسكره بالغردقة.. «صور»

غادر منذ قليل لاعبو منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني والإداري مدينة الغردقة عقب الانتهاء من معسكره المغلق والذي استمر لمدة أسبوعين وشمل أحمال بدنية عالية ورحلات ترفيهية وسياحية وذلك استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2021 في اليابان ضمن المجموعة الثانية والتي تضم البرتغال والسويد والدنمارك والبحرين.

وأجمع اللاعبون والجهاز الفني والإداري لمنتخب اليد على نجاح معسكر المنتخب الذي استمر اسبوعين، من حيث توافر كل الإمكانيات اللازمة وصالة التدريب بالإضافة إلى رحلات ترفيهية، وتقدموا بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في نجاح المعسكر.

وكشف محمد عيد منسق معسكر المنتخب المصري كرة اليد في الغردقة أن إدارة المنتجع الرياضي المستضيف للمعسكر حرصت على تنظيم رحلة سياحية ترفيهية للمنتخب وذلك بعد من تدريبات شاقة للاعبين منذ بدء المعسكر بالغردقة شملت رحلة بحرية لمارينا المنتجع والألعاب البحرية والجاكوزى المصمم خصيصا لراحة واسترخاء النزلاء.

ومن جانبه تفقد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته معسكر المنتخب المصري لكرة اليد بالغردقة صالات التدريب وصالات الأحمال البدنية، وعبر عن رضاه بمستوى المعسكر، مشيدا بالإمكانيات المادية والفنية والإدارية، مشيرا إلى المستوى المتميز الذي يقدمه منتخب كرة اليد في مشاركاته في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية، وثقة الجماهير المصرية في أدائهم، وقدرتهم على الإصرار والتحدي، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية

وانتظم لاعبو المنتخب المصرى الأول للرجال بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، المدير الفنى للمنتخب، فى معسكرهم المغلق بمدينة الغردقة الذى انطلق في 18 مايو وانتهى اليوم بالمغادرة

ويضم المعسكر 21 لاعبًا وهم: محمد عصام الطيار ومحمد على وعبدالرحمن طه وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وعبدالرحمن سيسة ويحيى الدرع وحسن قداح وسيف الدرع ومصطفى خليل وعبدالرحمن فيصل وأحمد الأحمر ومحسن رمضان وحازم ممدوح وأكرم يسرى وعمر سامى وعمر خالد كاستيلو وإبراهيم المصرى ووسام نوار وأحمد عادل وخالد ووليد.