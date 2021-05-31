عاجل.. تأجيل محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، تأجيل محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح في الجيزة لجلسة 5 يونيو.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري، عمدا مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق بينهم وعائلة المجني عليه، الأمر الذي أثار حفيظتهم فاستجلبوا «كوريك بناء» وتوجهوا لمسكنهم، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول اليه ضربة قاسية على رأسه بالأداة حوزته، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزرة، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.

وأسند للمتهمين من الأول حتى السابع استعراض القوة، ولوحوا بالعنف كفريقين، أمام المارة من المواطنين واهالى وقاطني قرية عرب الكريمات وكان من شان ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمين من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدا مع سبق الإصرار، وكال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون 236 و241 من قانون العقوبات، وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981 بناءَ عليه أحيلت القضية إلى محكمة جنايات الجيزة طبقا لمواد الاتهام لنظر القضية أمام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عن ما أسند إليهم من اتهام في القضية.