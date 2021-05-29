عاجل.. النيابة تحقق في قتل عامل لأخيه لخلافات أسرية بالعياط

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عامل متهم بقتل شقيقه رميًا بالرصاص، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، بمنطقة جزيرة السلام الكائنة بقرية الرقة، بمركز شرطة العياط بالجيزة.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة العياط، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين، بسبب خلافات أسرية، قام على أثرها بقتل أحدهم الآخر، على الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة وتبين صحة البلاغ المقدم.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الشقيقين، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان أسباب الوفاة، وبإعداد الأكمنة اللازمة الثابتة والمتحركة تم القبض على المتهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.