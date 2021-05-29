«موزة» قتل «أبوه».. تفاصيل جديدة في مقتل خمسيني على يد ابنه بالفيوم

طرق أحمد رمضان عمر موسى، وشهرته «موزة» الطالب بالفرقة الرابعة بجامعة الفيوم، باب منزلهم بقرية «فيديمن» التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، بعد غياب ثلاثة أيام، بعد أن قام والده بطرده من المنزل لسوء سلوكه ولسيره مع أصدقاء السوء، ففتحت والدته الباب وسألته عن سبب عودته بعدما طرده والده فأخبرها هو وصديقاه أنّه نادم على ما فعل وعاد ليعتذر لوالده ولن يكرر أفعاله السيئة مرة أخرى، فوافقت قائلة له أنّه يشاهد «التلفزيون» في الصالة، فيما حملت «طبق الغسيل» وصعدت إلى الطابق الثالث لتقوم بنشره.

«موزة» أوهم والدته بالصلح وقتل والده بمساعدة صديقيه

استغرقت «أم أحمد» ربع ساعة فقط في نشر الغسيل، ثم نزلت لتفاجأ بزوجها جثة هامدة على الأرض غارقة في الدماء في أرضية صالة المنزل، وحاولت أن تستغيث بابنها فلم تجده هو وصديقيه، فأبلغت الشرطة على الفور بعثورها على جثة زوجها مقتولاً في منتصف منزله، رافضةً أن تعترف بقيام ابنها بقتل والده.

أمن الفيوم يكشف تفاصيل مقتل خمسيني على يد ابنه

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز سنهور، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة خمسيني مقتولاً في منزله، إثر ضربه بآلة حادة على رأسه، وتم تشكيل فريق بحث لحل لغز الواقعة.

وبتكثيف الجهود الأمنية تبين أنّ الابن الأكبر «أحمد» وشهرته «موزة» هو من قام بقتل والده بمعاونة صديقيه، بسبب وجود خلافات مستمرة بينهما.

«موزة»: «قتلته عشان طردني من البيت مرتين»

وأمام الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز سنهور، وقف «موزة» يروي تفاصيل إعداده لقتل والده قائلاً «كان بيعاملني وحش وبيشتمني ويزعقلي ويتحكم فيا صاحب ده ومتصاحبش ده ومبيدنيش فلوس فقررت أخلص عليه وارتاح منه».

وأضاف قاتل والده، أنّ والده طرده منذ شهر وظل خارج المنزل لأكثر من 15 يوماً ولم يكن معه أية أموال واضطر للاقتراض من أصدقاءه، ثم عاد متوسلاً إلى والده ليسامحه ويعود إلى المنزل مرة أخرى فسمح له بالعودة بعدما وعده بأن يتغير، موضحاً أنّه لم يمر سوى ثلاثة أيام ثم وقعت مشاجرة بينه وبين والده بسبب استمراره في مرافقة صديقيه اللذين ارتكبا معه الجريمة واصفاً إياهم بأصدقاء السوء، وحينما أخبر والده أنّه لن يتخلى عن أصدقاءه طرده للمرة الثانية من المنزل.

«موزة» جاب شاكوش واستعد لقتل والده

وأشار إلى أنّه كان يجلس عند أحد أصدقائه في منزله، ثم فكر في التخلص من والده حتى تحلو له الحياة ويتمكن من العيش بالطريقة التي يريدها، فإتفق مع صديقيه على التخلص من والده حتى يرثه ويتمكن من الحياة كما يريد، فعاد إلى المنزل برفقة صديقيه بحجة أنّه سيعتذر لوالده، خدع والدته بتلك الحجة، واستغل صعود والدته إلى الدور الثالث لتقوم «بنشر الغسيل» ثم دخل على والده فأمسك صديقاه بوالده، وكتم أحدهم أنفاسه، ثم وجه له «موزة» عدة خبطات متتالية بـ «شاكوش» على رأسه حتى انفجر رأسه.

هروب «موزة» وصديقيه بعد قتل والده

وكشف «موزة» أنّه هرب فور تنفيذ جريمته برفقة صديقيه قبل أن تراهم والدته، اعتقاداً منه أنّه لن يشتبه به أحد لتركه المنزل منذ فترة طويلة، إلا أنّ الشرطة أمسكت به بعد وقوع الجريمة بساعات قليلة، وقام قاتل والده وصديقاه بتمثيل الجريمة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.