تأجيل محاكمة عامل في تهمة هتك عرض طالبة بحلوان إلى 10 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة، على إثر علاقة غرامية في حلوان، إلى جلسة 10 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبدالرحمن صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

وكشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم «علاء. ع»، 18 سنة، عامل، خطف المجني عليها «منار. م»، من غير تحايل أو إكراه، بأن استدرجها إلى منزله، على إثر علاقة غرامية بينهما، بزعم الاختلاء به.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر، بغير قوة أو تهديد، بان ظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها مواقعا اياها، وفض بذلك غشاء بكارتها، محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أتم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269/ 1 من قانون العقوبات، حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد الأول المجني عليها «منار. م» تشهد بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية، واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها، وجثم فوق جسدها مواقعا اياها وفض غشاء بكارتها، وأمنى بها وصارت حبلي.

الشاهد الثاني محمود محمد، نقيب شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، يشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم والشاهدة الأولى المجني عليها، واستدرجها الي مسكنه وظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوقها مواقعا إياها، وفض بذلك غشاء بكارتها.