مصادر: بعض أدوية كورونا أصابت المرضى بنزيف أدى إلى الوفاة

قالت مصادر طبية، عاملة في المستشفيات الجامعية، إنّ دراسة أجريت على مصابي كورونا في مصر داخل المستشفيات الجامعية، أوضحت أنّ عددًا من المرضى المصابين بكورونا يصابون بنزيف يؤدي للوفاة بسبب الإفراط في تناول الأدوية المضادة للتجلطات، ما دفع عدد من المستشفيات الجامعية لتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا في المستشفيات الجامعية، والتنبيه على الأطباء بالتعامل مع بروتوكول كورونا بحذر شديد وعدم الإفراط في إعطاء الأدوية الموجودة به، خاصة لأصحاب المرض المزمنة، خوفا من حدوث مضاعفات سواء من الإصابة بالفطر الأسود أو النزيف.

حالات الفطر الأسود في مصر

وأعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، قبل قليل، خلال مؤتمر صحفي عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر والحالات المصابة بالفطر الأسود، تحديثا في بروتوكول كورونا، بسبب مضاعفات بعض الأدوية مثل الكورتيزون وتأثيراتها في إحداث مضاعفات للحالات تصل للإصابة بالفطر الأسود.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية، خلال المؤتمر الصحفي، إنّ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا في مصر، يعد على الأصابع، وأن هناك مبالغات في ذكر أعداد الإصابات بهذا المرض في مصر، مشيرا إلى تحديث البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا، حرصا على سلامة المرضى.

وأضاف حسني، أنّ أعراض مرض الفطر الأسود، تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان، مؤكدا أنّ المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات، والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وتسمى بـ«الفطريات المخاطية».

وتتابع وزارة الصحة والسكان، الوضع الوبائي في مصر لفيروس كورونا، وتصدر بيانا يوميا بأعداد المصابين الجدد والحالات المتعافية والتي تخرج من المستشفيات بصورة يومية، إلى جانب حالات الوفاة.