المالية تتقدم بتعديل على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية

تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإجراء تعديل على المادة 15 التي استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي تنص على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الاائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وأوضح معيط: «نجن مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب، لكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة».

وكان مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ووفقا لمشروع القانون ينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.