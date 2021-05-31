جمعية رجال الأعمال: نتوقع دورا كبيرا للقطاع الخاص في الاستثمار بأفريقيا

قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القارة الأفريقية أصبحت محط انظار العالم بما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، حيث أن العالم أجمع حاليا يستهدف الاستثمار في القارة الأفريقية واستثمار ثرواتها لذلك لابد من خلق بيئة من الأعمال المشتركة والتعاون بين الدول الأفريقية لاستثمار ثروات القارة.

وأكد أن تنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية والمقرر إقامتها خلال الفترة من «11-14 يونيو» بشرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، ومشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية ورجال أعمال ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي سيكون له دور كبير في توثيق أواصر التعاون والعمل المشترك في التنمية والاستثمار بالقارة الأفريقية.

وأشاد الغزاوي بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الحثيثة لمزيد من العمل والجهد في تنمية وتطوير القارة الافريقية وخلق فرص العمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فكرة تعزيز الفرص الاستثمارية بالقارة يعني خلق أسواق عمل جديدة تستوعب عدد كبير جدا من المتعطلين عن العمل والحد من البطالة ما يعطي نوعا من الرخاء الاجتماعي بالدول.

وشدد الغزاوي على أن هذا المنتدى سيعزز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء ويكون له دور كبير في تحقيق طفرة كبيرة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا.

ودعا مجتمع الأعمال إلى أن يكون مستعد لمواكبة جهود الحكومات في مزيد من الاستثمار بمختلف المجالات وأن يكون اتخاذ القرار بالعمل داخل القارة هو الأساس بحيث يستفيد أبناء القارة بثرواتها ولا تذهب للأجانب ورؤس الأموال الأجنبية بحيث يكون هناك نوع من التحالفات والشراكات بين الشركات الأفريقية للاستثمار خاصةً في البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والمياه.

وأوضح أن فكرة إعادة الإعمار بدول الجوار لمصر مثل إعمار ليبيا وغزة وغيرها هي بداية حقيقية ورسالة تأكيد اننا أولى بإعادة بناء وإعمار الدول الشقيقة بما لدينا من خبرات ومؤهلات وإمكانيات كبيرة تمكنا من تحقيق عملية الاعمار، مضيفا أن مصر لها تجارب كثيرة وكبيرة في أفريقيا بشركاتها العملاقة من عمل بنية تحتية وإنشاء سدود وغيرها.