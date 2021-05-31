سفير الصين بالقاهرة: دور مصر مهم لتحقيق الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط

أكّد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أنَّ مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أنَّ هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 65 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين والتي تعد نموذجا للتعاون بين الصين والدول العربية نحو التعاون المشترك.

جاء ذلك في الندوة الافتراضية التي عقدت اليوم الاثنين، بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب الصينية بشأن تعزيز بناء مجتمع مشترك للبشرية وتطوير الإدارة والحوكمة والتي نظمتها سفارة الصين بالقاهرة.

وقال إنَّ الرئيس الصيني شي جين بينج أكّد أنَّ مصر تحتل مكانة هامة في الدبلوماسية الصينية وأنَّها تعد شريكًا وصديقًا موثوق فيه، كما يولي اهتمامًا باستمرار دعم مصر نحو تعزيز التنمية.

وأشاد بالإنجازات التي تحققت في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي حصلت على المساعدات الطبية وتعد أول دولة إفريقية تصنع اللقاح «سينوفاك» بهدف القضاء على الوباء، ليس فقط في مصر ولكن ستسهم في القضاء عليه في الدول العربية والأفريقية.

وأضاف أنَّ التجارة بين مصر والصين بلغت 14.5 مليار دولار عام 2021، كما يسير بناء حي الأعمال والمال بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي في مدينة العاشر من رمضان بشكل سلس يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في السوق المصري.

ونوه إلى الانتهاء من خطة التعاون الخماسية الأولى للشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحًا أنَّه يتمّ حاليًا الإعداد للخطة الثانية للتعاون الثنائي، مؤكّدًا اهتمام بكين بدعم مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

وذكر السفير الصيني، أنَّ التعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب المصرية يتمثل في تعزيز التبادل فيما بينهما وإجراء الحوار الحضاري ودعم الثقة المتبادلة وتنفيذ الرؤية المشتركة لبناء مجتمع مشترك للبشرية بشكل واسع فضلًا عن دورهم المهم من أجل في تعزيز التعاون في كل المجالات، مؤكّدًا أنَّ السفارة الصينية بالقاهرة ستكون جسرًا بين الأحزاب في كل البلدين.