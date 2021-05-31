حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 1-6-2021: تصل لـ45 ببعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، بيانًا يوضح حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 35 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 20

شبين الكوم 35 21

دمنهور 31 21

بلطيم 27 22

مطروح 27 19

السلوم 29 20

سيوة 34 22

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 20

السويس 36 20

العريش 29 21

رفح 28 21

رأس سدر 34 22

نخل 35 16

نويبع 39 25

طابا 32 22

كاترين 32 18

الطور 36 23

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 37 22

بني سويف 38 22

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 42 24

قنا 44 25

الأقصر 44 25

أسوان 45 27

إدفو 44 26

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 44 22

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27