افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطتي سيدي كرير والعطف بـ3.7 مليار جنيه

يشهد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطتي سيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا ومحطة العطف التابعة لشركة وسط الدلتا بقيمة إجمالية 247 مليون دولار أمريكي ما يعادل 3 مليارات و700 مليون جنيه، في إطار الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتحسين كفاءة الشبكة ورفع كفاءة محطات الإنتاج.

كما تمّ توقيع عقود الصيانة طويلة الأجل للمحطات، وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات ميتسوبيشي باور مصر وميتسوبيشى باور أوروبا، بحضور ماساكي نوكي سفير اليابان لدى مصر، وأومرا يوشيفومي الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، وممثلي شركة ميتسوبيشي وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتمّ تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة 6 وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات، تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة في محطات شمال القاهرة التابعة للقاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، وسيدي كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج، وذلك بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى باور.

ويهدف المشروع إلى إستغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الستة في رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4% إضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8 آلاف ساعة تشغيل إلى 12 ألف ساعة تشغيل.

وأكّد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الاحتفالية، مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد بالشركات اليابانية، موضحاً أنَّها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشاد ماساكي نوكي سفير اليابان لدى مصر بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة بمجال الطاقة المتجددة.

وأكّد أومرا يوشيفومي الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، حرص (JICA) الدائم على تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إلى أعلى المستويات، متمنياً نجاحًا كبيرًا في مراحل التعاون المقبلة، معرباً عن أمنياته أن يكون هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة القائمة بين مصر واليابان.

ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصري، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.