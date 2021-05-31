هالة صدقي ساخرة من طلبها في بيت الطاعة: «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي»

سخرت الفنانة هالة صدقي من تلقيها إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من الإنذار الذي تلقته للدخول في طاعة زوجها ووالد طفليها.

وعلقت «صدقي» ساخرة: «خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، الزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين».

وأضافت موجهة حديثها إلى متابعيها: «أستأذنكم عشان أجيب الطشت والجلابية، بس حد يعرف أقدر أجيب الولاد معايا ولا لأ؟! مقولة غراب البين طلعت صح، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة»، وذلك في إشارة ساخرة إلى تقدم عدد كبير من الأشخاص بطلب للزواج منها عقب انفصالها عن زوجها، وهو ما كشفت عنه مؤخراً خلال لقاء تليفزيوني.

وتلقت صدقي عدد كبير من التعليقات من متابعيها من بينها: «بيت طاعة» بحكم كونك مسيحية؟ لتعقب بالقول: «لأننا نخضع لشريعة الدولة وهي الشريعة الإسلامية»، و«شكل فيلم ليلى علوي قلب حقيقة»، في إشارة منها إلى الفيلم الشهير الذي قدمته ليلى علوي قبل سنوات، وتناول فكرة بيت الطاعة.

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقي، أعلنت قبل عدة أشهر وجود خلافات زوجية ومادية مع زوجها سامح سامي، وانفصالها عنه بعد تقديمه فيديوهات أعلن خلالها عن أنها أنجبت طفليها عن طريق أم بديلة، ليتقدم بعدها الزوج بالشكر لها من خلال فيديو لمساعدتها والده في أزمته الصحية، بينما أكدت «صدقى» خلال ظهورها في برنامج «واحد من الناس»، رفضها طلب زوجها التصالح، موضحة أن الخيانة سبب الانفصال.

ويعد بيت الطاعة مسكن يُعده الزوج لزوجته بعد تركها منزل الزوجية دون وجه حق، وقد يكون «منزل الزوجية» نفسه أو أي مسكن آخر، لكن بشروط تجعله مسكناً شرعياً، وهي: أن يحقق المسكن الأمن والأمان على نفسها ومالها، وأن يكون لهذا المسكن باب مستقل، وأن يكون بين جيرانٍ صالحين ولا يميلون إلى الزوج، وصلاح الجيران يقدره القاضي الذي ينظر الموضوع بحسب الهيئة الاجتماعية للزوجين، وأن لا يكون بيت الطاعة مكان لسكن أهل الزوجين كالأبوين أو الإخوة أو الأخوات.