بريطانيا تكتشف أول منجم لتعدين الـ«بتكوين».. كانت تظنه مزرعة حشيش

لا يزال البحث والسعي وراء امتلاك عملة الـ«بيتكوين» مستمرا، وهناك تسارعا كبيرا على الثراء من خلالها، لكن يبدو أن البعض لم يكتفِ بالاستثمار الشرعي في العملة الأولى المشفرة عالميا، وإنما اتجهوا للثراء من خلالها بطريقة غريبة، حيث كشفت الشرطة البريطانية أول منجم لتعدين عملة الـ«بتكوين»، بعد أن كانت تظنه مزرعة لمخدر الحشيش، حيث كانت المفاجأة في انتظارهم، فقد وجدوا ما كانوا يظنوه مزرعة حشيش، عبارة عن منجم لتعدين عملة الـ«بتكوين».

ففي منطقة ويست ميدلاندز، التي تقع في بريطانيا، داهمت الشرطة أحد الأماكن التي كانت تراقبه فترة طويلة من الوقت على أنه مزرعة، لزراعة نبات القنب «الحشيش»، ولكن المفاجأة كانت في انتظارهم، حيث وجدوا المكان عبارة عن منجم لتعدين عملة «بيتكوين» وبشكل غير قانوني.

وأوضحت الشرطة، أن المنجم يقع في منطقة صناعية على مشارف مدينة برمنجهام الإنجليزية، وقام الأشخاص بسرقة الكهرباء وتوصيل أسلاك ضخمة لاستخدامها في عملية التعدين، وفقا لوكالة «CNBC».

وقالت الشرطة، إن العديد من الأشخاص كانوا يزورون الوحدة في أوقات مختلفة من اليوم، مضيفة أن هناك العديد من قنوات الأسلاك والتهوية مرئية، ورصدت طائرة بدون طيار تابعة للشرطة أيضا حرارة شديدة تخرج من المكان.

وكانت الشرطة تراقب المكان منذ فترة طويلة حتى أنهم اعتقدوا أن هذا المكان مزرعة للحشيش، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العلامات التي تدل على أن هذا المكان مزرعة للحشيش، ولكن كانت المفاجأة، حيث وجد الضباط نحو 100 جهاز كمبيوتر دون أثر لنبات الحشيش.

وقالت جينيفر جريفين، رقيب شرطة ساندويل في بيان: «هذا بالتأكيد ليس ما كنا نتوقعه»، «المكان كان يحتوي على جميع العلامات المميزة لإنشاء مزرعة حشيش، وأعتقد أنه ثاني منجم تشفير من نوعه نواجهه في ويست ميدلاندز».

ويستخدم عمال مناجم «بيتكوين» أجهزة كمبيوتر ذات إمكانيات عالية مصممة لهذا الغرض لحل المعادلات المعقدة التي تمكن من إتمام معاملات «بيتكوين» بشكل فعال.

وتستهلك عملية تعدين «بيتكوين» كهرباء بشكل لا يصدق بسبب كمية الطاقة التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر، حيث تمتلك Bitcoin بصمة كربونية مماثلة لتلك الموجودة في نيوزيلندا، حيث تنتج 36.95 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لـ Digiconomist.

وقد تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر ولكن لم يتم القبض على أحد.