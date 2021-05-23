محمود محيي الدين عن «بتكوين»: العملات المشفرة مخاطرها كثيرة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الفقاعات المالية في العملات المُشفرة مثل «بتكوين»، تبدأ بقدر من الوعود العالية ثم تقلبات شديدة وتمسك بعض المستثمرين بجدوى ما يفعلون وتأخر من جهات الرقابة للتنظيم، وبالتالي يقع ضحيتها كثيرون، مستدلًا بما حدث من ارتفاعات شديدة في بداية العام في عملة «بتكوين» حيث زادت بنسبة أكثر من 90%، ثم تنهار فجأة في يوم واحد بأكثر من 30% ثم تُعاود الارتفاع.

وأضاف «محيي الدين»، خلال لقاء له على شاشة «العربية»، أن مثل هذه الأمر اعتاد عليها المحترفون في المضاربة والاستثمار، فلا خوف عليهم فيها، فالشخص المحترف في هذا الأمر يعرف تمامًا ويدرك احتمالات خسارته، التي قد تكون أكبر من احتمالات مكسبه وهو داري بما يفعل، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الشخص الذي يتقدم بأمواله واستثماراته إلى هذه السوق طمعًا في العائد العالي، «لأنه شايفها من بدايتها زي «بتكوين» كانت بـ30 سينت في 2011 ووصلت لما يتجاوز من 50 ألف دولار».

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن من يشتري بالرخيص ويبيع بالغالي هو من يحقق مكسبا، لكن كما قال محافظ البنك المركزي الإنجليزي «تدخل هذه الأسواق عندما تكون مستعد أن تخسر كل أموالك، فهناك ضربات متلاحقة لهذه العملات، الجهات الرقابية المالية من أمريكا وإنجلترا غربًا إلى الصين مؤخرا منعت عمليات التدوال من خلال المؤسسات المالية المراقبة والتي يتم الإشراف عليها من الصين، والمخاطرة العالية دي واحدة من أكثر مخاطر تلك العملات».