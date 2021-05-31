«تعليم القاهرة» تعلن بدء تطعيم المعلمين بلقاح كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، بدء حملة تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا المستجد، مشددة على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة إحضار تقرير من الطبيب المعالج وتسجيل البيانات بشئون ديوان المديرية.

الانتهاء من حصر جميع المعلمين والإداريين الذين سيتلقوا لقاح فيروس كورونا

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه جرى الانتهاء من حصر جميع المعلمين والإداريين الذين سيتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيجري تطعيم أكثر من 450 معلما، لافتا إلى أنه سيجري التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ووزارة الصحة، في أعمال التطعيم.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حريصة على تطعيم المعلمين قبل عقد امتحانات الثانوية العامة2021، والعام الدراسي الجديد.

وفي سياق منفصل، كثفت المديرية من استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ورقيا غدا الثلاثاء الأول من يونيو، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المديرية، أنه سيجري توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية، للحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، لافتة إلى أنه سيجري تعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الإجراءات الاحترازية التي سيجري تكثيفها في اللجان الامتحانية:

1- إلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

2- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

3- تعقيم اللجان الامتحانية جيدا.

4- تخصيص بوابات تعقيم في المدارس.

5- منع التجمعات بين الطلاب في المدارس.

6- منع دخول أي طالب مصاب بفيروس كورونا للامتحانات.

6- تخصيص منسق طبي في كل لجنة امتحانية.

7- التأكيد على إتباع كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

8- تخصيص عرف عزل في المدارس لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

9- منع تداول الأدوات المدرسية بين الطلاب في اللجان الامتحانية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.