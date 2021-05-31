«علقة ساخنة» لاثنين من «لصوص» اسطوانات البوتاجاز بالمحلة

على مدار حوالي 3 ساعات كاملة، لقن العشرات من أهالي قرية «بشبيش»، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قبل قليل، اثنين من اللصوص «علقة ساخنة»، بعد ضبطهما أثناء محاولتهما سرقة عدد من اسطوانات البوتاجاز، من بعض المحال التجارية والمنازل القرية، ثم قاموا بتقييدهما بالحبال، واقتادوهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة.

تفاصيل سقوط اللصين

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من العميد سامح محمد، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بتمكن أهالي قرية بشبيش من ضبط لصين شابين في الثلاثينيات من العمر، يقيمان في مدينة بيلا، بنطاق محافظة كفرالشيخ، أثناء محاولتهما سرقة اسطوانات بوتاجاز، وعلى الفور، باشرت شرطة النجدة دورها بالانتقال إلى محل البلاغ، للتحقيق في الواقعة.

انتقال الشرطة وضبط الجناة

كما تبين من التحريات الأمنية أن الشابين حاولا سرقة اسطوانات الغاز من بعض المحال التجارية، واستطاع الأهالي ضبطهمت وتلقينهما «علقة ساخنة»، وتوثيق أيديهما بالحبال، كما تسليم اللصين إلى مركز شرطة المحلة الكبرى.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأفاد شهود عيان من أبناء القرية بأنهم فوجئوا باقتحام اللصين أحد المنازل، لسرقة اسطوانات البوتاجاز، بغرض بيعها في السوق السوداء، مشيرين إلى أنهم أبلغوا الأجهزة الأمنية، وقاموا بتسليم اللصين إلى الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.