"بنقطع الموتوسيكلات ونبيعها قطع غيار".. ضبط لصين بمدينة نصر

"كنا بنشوف الموتوسيكلات اللي مركونة في أماكن هادية مفيهاش ناس رايحة جاية، ونطفش القفل بتاعها ونوصل السلوك وناخدها نقطعها ونبيعها قطع غيار"، بهذه العبارات اعترف شخصان كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بمحيط منطقة مدينة نصر بارتكاب عدة جرائم مماثلة، وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيقات معهما.

البداية كانت بمرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم ثان مدينة نصر وتمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "دون تراخيص" وبحوزته سلاح أبيض، وبالكشف الفني عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها"، وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأقر بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان تم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار"، وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "دون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان للنيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة السرقة.