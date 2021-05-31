سفير فلسطين: نعول على ما تقوم به مصر من جهود لوقف العدوان على غزة

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك تعويل مطلق على ما تقوم به مصر من جهود وما تجريه من اتصالات، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بادر بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبالفعل نجحت هذه الجهود صباح يوم الجمعة 21 مايو في وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، ومن ثم تم الاستماع لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وما تم تسييره من قوافل طبية وإنسانية بشكل عاجل لإغاثة أهل غزة.

وأضاف السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة «إكسترا نيوز» أن فلسطين تعول كثيرا وبشكل مطلق على ما تقوم به مصر من دور محوري وأساسي في كل المسارات الجارية، التي تم التأكيد عليها من جانب الوفود الأمنية رفيعة المستوى التي زارت فلسطين والمنطقة، وآخرها زيارة رئيس المخابرات اللواء عباس كامل الذي وصل بالأمس إلى رام الله واليوم إلى غزة.

وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن إيفاد وفد أمني مصر وزيارة رئيس المخابرات العامة بنفسه بالأمس لرام الله واليوم لغزة، يؤكد على أن مصر كانت ومازالت ترعى الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ليس بين الفصائل الفلسطينية فقط، وإنما المصالحة الوطنية فقط على مستوى الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني أفقيا وعموديا، والقاهرة نجحت أكثر من مرة التوصل لاتفاقيات بهذا الصدد، آخرها شهر أبريل الماضي حينما استضافت القاهرة الفصائل الفلسطينية كافة، بما فيها حركتي حماس والجهاز الإسلامي، والتوافق الفلسطيني على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ولازالت هذه الاستخدامات قائمة، وتأجلت فقط بسبب رفض إسرائيل إجراءها بالقدس، وبطبيعية الحال لا نوافق على وجود انتخابات بدون مشاركة القدس وأهل القدس تصويتا ودعاية انتخابية.