حالة دلال عبدالعزيز الصحية.. ما زالت حرجة وغير مستقرة

حالة دلال عبدالعزيز الصحية ما زالت حتى الآن غير مستقرة، ورغم أن مسحتها الأخيرة كانت سلبية، إلا أن تبعات الفيروس أصابت رئتها بشكل كبير، ما أدى لحدوث مشكلات صحية كبرى بها.

حالة دلال عبدالعزيز الصحية «ليست مستقرة»، وتحتاج لأكسجين طوال الوقت، نتيجة لحدوث تليف شديد في الرئتين، أحدثه فيروس كورونا، الذي أصيبت به مؤخرا، ونقلت بسببه للمستشفى.

حالة دلال عبدالعزيز الصحية في حاجة للدعاء

حالة دلال عبدالعزيز الصحية تحتاج لجهاز «هاي فلو نزيل وباي باب»، وهي أجهزة تساعد على ضخ الأكسجين للجسم، لعدم قدرة الرئتين على التنفس بشكل طبيعي والشعور بالاختناق.

عملت «الوطن»، أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز حتى الوقت الراهن لم يتم إخبارها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي، إثر مشكلات صحية في جهاز الكلى، بالإضافة لإصابته بفيروس كورونا، فما زال الجميع يخفي الخبر عن «دلال»، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.

ووفقا لتصريحات تليفزيونية أدلى بها الإعلامي رامي رضوان، قائلا: « إدارة المستشفى منعت عنها تشغيل التلفزيون كما تم سحب الهواتف المحمولة منها، كما أن أولادها لا يرتدون الملابس السوداء أثناء الزيارة»، مشيرًا إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تشعر بأن هناك شئ غير واضح ولكنها لا تستطيع أن تبوح به.

كما طلبت الفنانة إيمي سمير غانم، من متابعيها بالدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز، وكتبت عبر انستجرام: «دلال عبدالعزيز.. اللهم اشف دلال عبدالعزيز فأنت اعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف يجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل».

كما نشر الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي، صورة لوالدته مع الفنان الراحل سمير غانم، وطلب من الجمهور الدعاء لهما بالرحمة.