إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى تأمين بنها النموذجي

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، في إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى، حيث قام الفريق الطبي بتغيير للصمام الميترالي بالقلب، وذلك استمراراً لتطوير وتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة بالمستشفى.

تم استقبال المريض بالمستشفى النموذجي، وبعد عمل الفحوص المعملية والأشعات اللازمة، تبين أن الحالة تعاني من ضيق شديد، وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي بالقلب، وعليه تم تجهيزه لإجراء العملية الجراحية له.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور رضا الديب، مدير عام فرع القليوبية، وإشراف الدكتور صفوت سلطان، مدير عام مستشفى التأمين الصحي ببنها، والدكتور عماد تبع، نائب مدير المستشفى.

وقام الفريق الطبي بتغيير للصمام الميترالي بالقلب، وذلك برئاسة الدكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب، وبمعاونة كل من الدكتور معتز الشحات، والدكتور باسم مفرح، والدكتور أحمد صبحي، أساتذة مساعدين جراحة القلب، والدكتور محمد حامد، استشاري التخدير، وفريق التمريض برئاسة صباح سعيد، مديرة التمريض، وتم خروج الحالة إلى قسم رعاية القلب للمتابعة الطبية.

وفي وقت سابق، نجح مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، في اجراء جراحة نادرة لإصلاح تشوهات خلقية وعيوب في الجهاز البولي والجهاز الهضمي لطفل عمره ساعات، من خلال إجراء جراحة دقيقة له.

استقبل المستشفى بعد ساعات من ولادته، وعلى الفور تم إدخاله الحضانة، وبإجراء الفحوصات اللازمة له، أكدت وجود تشوهات خلقية تتمثل فى عدم وجود المثانة، وعدم وجود فتحة الشرج، مما يجعلها الحالة الأولى من نوعها في مصر.