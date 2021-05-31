«قاع».. مسرحية ورشة فرقة الإسكندرية تثير إعجاب الجماهير (صور)

برزت مسرحية «القاع»، التي تقدم على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، خلال الأيام الماضية، كونها المسرحية التي تم تقديمها بعد تدشين الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك بفرقة الإسكندرية، والتي انطلقت في مارس الماضي، وتم قبول 54 مشاركاً بورشة التمثيل، و10 مشاركين بورشة الإخراج.

مسرحية قاع تشهد إقبالاً كبيراً وإعجاب الجماهير بها

وشهدت المسرحية إقبالاً كبيراً خلال أيام عرضها على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث شهدت إقبالاً قاربت نسبته 50%، وهي السعة المتاحة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما يُعد هذا العدد كبيراً في ظل الظروف الجارية، حيث رصدت «الوطن» إعجاباً كبيراً من أبناء المدينة الساحلية الحاضرين لذلك العرض، الذي وصفوه بالمميز، وتجلى ذلك عبر التصفيق الحار للممثلين وفريق العمل ككل.

أستاذ الدراما يصف صناع مسرحية قاع: «الورد اللي فتح في الإسكندرية»

وقال الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنه شاهد مسرحية قاع خلال عرضها على مسرح ليسيه الحرية، ووجد خلالها المتعة والجمال في العرض، الذي شارك في كل عناصره نجوم في تصميم الرقصات والإضاءة والديكور والمؤثرات البصرية والتأليف الموسيقي.

وأضاف «عبد العزيز»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يشكر المدربين الفنانين المتميزين، الذين علموا الأولاد والبنات على مدى شهور طويلة.

وتابع : «أخيراً الورد اللى فتح فى إسكندرية، شكراً على الأمل فى بكرة أجمل ومعاهم مؤلف شاب موهوب ومبشر».

ورشة التدريب التابعة لفرقة الإسكندرية تستمر 6 أشهر

ووفقاً لما أعلنته وزارة الثقافة، في بيان لها اليوم الاثنين، فإن الورشة التدريبية تستمر لمدة 6 أشهر، يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والأداء، وتعليم المشاركين مهارات الارتجال، وفنون الكتابة، والأداء الصوت، والغناء المسرحي، إلى جانب فنون الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير.

ورشة ابدأ حلمك تتضمن ورشة إخراج مسرحي

كما أن الورشة تضمن أيضاً ورشة الإخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراج المتدرب.

ويشارك في التدريب على التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع، في الدراما الكاتب سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء الدكتور محمد حسني ، هذا الى جانب ورشة نجوم المستقبل بفرقة مسرح الإسكندرية وتهدف لتدریب شباب المسرحیین للوصول إلى الممثل الشامل، وتعد الورشة الأولي التي تنظمها فرقة مسرح الإسكندرية وقدمت خلال شهر ابريل نتاجها الأول عرض «قاع» الذي أثار إعجاب السكندريين خلال أيام عرضه الأيام الماضية.

وزير الثقافة تدعو لدعم شباب المسرح وتوفير الإمكانيات

جاء ذلك على هامش استعراض الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطط عمل البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار في حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020 - 2021.

وأكدت عبد الدايم علي ضرورة دعم شباب المسرحيين وتقديم كافة الإمكانات لخلق جيل جديد منهم قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، وأشارت إلى ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور .