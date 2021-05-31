«عشان متأذوش البشرة والجلد».. الطرق الصحيحة للتعامل مع الحوادث والحريق

قالت الدكتورة رشا المصري، مدرب إسعافات أولية، إن هناك خطوات ثابتة للتعامل مع الحوادث في الطرق والبيت وأماكن العمل، مبينًا أن الدقيق والبيض وغيرها تستخدم في الحرائق وهذه ثقافة خاطئة يجب التخلص منها، لأن الأمر الصحيح هو استخدام المياه الجارية الفاترة فقط لمدة 10 دقائق مع استخدام الفازلين حول مكان الحريق.

وأضافت «المصري» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc » اليوم الإثنين، أنه لا يجب استخدام الطبقات المختلفة بعد وقوع الحريق مباشرة لأن هذا يؤثر بالسلب على الجلد.

وأشارت مدرب إسعافات أولية، إلى أنه يجب ارتداء جوانتي واستخدام القطن من خلال الضغط بقوة على مكان الضغط ثم استخدام الرباط الضاغط أو الشاش على مكان الإصابة من أجل امتصاص الدم.

ولفتت مدرب إسعافات أولية إلى أن استخدام الثلج على أماكن الإصابة يجب أن تكون من خلال وضع الثلج في كيس، لأن استخدامه بشكل مباشر يؤذي الجلد ولا يعالج الإصابة ويوضع لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

وذكرت مدرب إسعافات أولية، أن جمعية الهلال الأحمر تنظم دورات في الإسعافات الأولية للأطفال ضمن برنامج صحة وسلامة وتوفر تدريبات لمختلف الأعمار، وكذلك يعمل الهلال الأحمر في مجال الإغاثة وشارك مؤخرًا في مساعدة الفلسطينين بعد أحداث غزة الأخيرة، وتابعت: «مينفعش أعيش من غير كورس إسعافات أولية فكتير بنشوف إغماءات للأشخاص بشكل يومي لمرضى السكر ونتمنى تزيد الثقافة دي عند الناس الفترة المقبلة».