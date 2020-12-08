الإسعافات الأولية لإنقاذ مريض السكر من الغيبوبة وأسعار أجهزة قياسه

يعد مرض السكري، من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى عناية شديدة من أصحابة، حيث أن الإهمال في صبط معدل السكر في الدم، يؤدي إلى التعرض لغيبوبة سكر، ويجهل الكثيرين خطوات التعامل مع غيبوبة السكر والإسعافات الأولية، التي يجب تنفيذها في تلك الحالة للإلحاق بالمريض.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإسعافات الأولية التي يجب إجراءها في حال تعرض المريض لغيبوبة سكر، وفق الدكتور سمير هاني، وأسعار أجهزة قياس السكر في الأسواق كالتالي:

أعراض تعرض المريض لانخفاض في سكر الدم

- في حالة انخفاض السكر في الدم، يقوم المريض بإفراز الكثير من العرق.

- تزداد سرعة نبض القلب والتنفس الخاصة بالمريض.

- يشعر المريض برغبة كبيرة في الغثيان والدوار.

- انعدام في الرؤية وفقدان الوعي.

الإسعافات الأولية في حال تعرض المريض لانخفاض شديد في سكر الدم

- يجب قياس نسبة السكر عشوائيا لمعرفة ما إذا كان منخفض او مرتفع ومعرفة النسبة أيضا.

- وفي حالة إذا كان المريض واعياء، يجب إعطاء المريض سكريات سريعة الامتصاص مثل الشوكولاتة.

- ثم يجب أن يتوجه المريض على الفور إلى أقرب مستشفى.

- وفي حالة إذا كان المريض فاقد للوعي يجب إعطاء المريض قطعة من السكر تحت اللسان، أو محلول سكري عبر الوريد.

الإسعافات الأولية حال الارتفاع الشديد في سكر الدم

- يتم تقديم السوائل غير السكرية للمريض، إذا كان لا يزال واعيًا لحين نقله إلى المستشفى.

- يجب إعطاء المريض جرعة الأنسولين المعتادة إن كان لم يتذكرها.

- نقل المريض مبكرًا إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية المناسبة.

أسعار اجهزة قياس السكر

1- جهاز سكر بايونايم: يتراوح سعر جهاز قياس السكر بايونايم بين 350 و 500 جنيها في الأسواق المصرية.

2- جهاز سكر أكوا تشيك: يتراوح سعر جهاز قياس السكر أكوا تشيك بين 500 و 600 جنيها.

3- جهاز قياس السكر وان تاتش: يتراوح سعر جهاز قياس السكر واتن تاتش بين 450 و 600 جنيها.

4- جهاز قياس السكر كونتور: يتراوح أسعار جهاز قياس السكر كونتور بين 500 جنيها ويصل إلى 600 جنيها.