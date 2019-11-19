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جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية شاملة لـ"نكلا" بالجيزة

جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية شاملة لـ"نكلا" بالجيزة

محمد طه: "نص اللي بيتجوزوا في مصر بيطلقوا".. وعلاقات "السوشيال" فاشلة

محمد طه: "نص اللي بيتجوزوا في مصر بيطلقوا".. وعلاقات "السوشيال" فاشلة

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نقابة المهندسين تعرض تقديم خدماتها لهيئة قناة السويس

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"أنت فوق رأس الجميع".. مواطنون مصريون يهنئون السيسي بعيد ميلاده

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