التقى وزير النقل، وفد التحالف الدولي زيتون جرين المكون من شركات "فنلندية وفرنسية ويابانية"، لبحث التعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين، وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة، لتعظيم الاستفادة من النقل البحري، لدعم الاقتصاد القومي، لتنفيذ وزارة النقل حاليا استراتيجية متكاملة، لتطوير منظومة النقل البحري، لافتا إلى أنه في ضوء هذه الاستراتيجية، جار إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030، بواسطة مكتب استشارى عالمى (مكتب HPC الألماني)، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأوضح أن المخطط، يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي وأفريقي وعالمي، لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، في مجال النقل البحري واللوجستيات.

وتباحث الجانبان، حول الدراسة المقدمة من جانب التحالف الدولي "زيتون جرين"، لإنشاء محطة غاز مسال LNG لتموين السفن في في ميناء دمياط.

وأكد الوزير، على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق كل الاطراف مع وزارة البترول في هذا المجال، فضلا عن التعاون في مجال تطوير الأسطول التجاري المصري، ليصبح أسطول تجاري، ومدعم بتكنولوجيا حديثة.

وشدد وزير النقل، على الاهتمام الكبير للحكومة المصرية، لتعظيم حجم الأسطول التجارى البحري خلال المرحلة المقبلة، لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية، باعتباره أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، خاصة وأنّ مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي، يجعل مصر محورًا مهمًا على طريق التجارة العالمية، كبوابة للبلدان الأفريقية.

وتم الاتفاق على تقديم التحالف الدولي زيتون جرين، دراسة متكاملة عن خطة تطوير الاسطول التجاري البحري المصري، لتشمل تطوير الشركات المصرية الحكومية الحالية العاملة في هذا المجال، على أن تتضمن الدراسة كل ما يتعلق بالجانب الفني والمالي الخاص بالأسطول وسبل التعاون الاستثماري بين الجانبين، وفقا لمخطط محدد يشير الى مسئوليات كل طرف، بما يساهم في انطلاقة كبيرة للأسطول التجاري البحري المصري.