«شكري» يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني الأفكار المطروحة لإعادة إعمار غزة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن، واتصالًا بالقضية الفلسطينية، وتم خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتناول الوزيران الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة، وتوافقا على استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين تناول أهمية وجود أفق سياسي، يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الحديث أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران على طابعها الإستراتيجي، وهو ما يتسق مع التوجيهات المباشرة من القيادتين المصرية والأردنية في هذا الصدد، خاصة على ضوء التحديات الإقليمية التي يواجهها البلدان.

وامتد الحديث ليشمل أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي عكس توافقًا كبيرًا في الرؤى بين البلدين.