سامح شكري: إذا بدأت إثيوبيا الملء الثاني دون اتفاق تعتبر خرجت عن القانون الدولي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا إذا بدأت الملء الثاني للسد الإثيوبي، دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، تكون خالفت تعهداتها في اتفاق المبادئ وتتنصل منها، ومن الوصول إلى اتفاق، وهذا أمر واضح وتعتبر خرجت عن القانون الدولي، والتصرف المسؤول.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، الجمعة، توضيحا لتصريحاته الأخيرة حول الملء الثاني للسد الإثيوبي وعدم تضرر مصر منه، أن مصر دائما أعلنت أنها لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وحصتها المائية، وظهر هذا من خلال تصريحات الرئيس عبدالفتاح السسيسي، والمسؤولين مثل وزير الري، ومصر لن تتهاون إطلاقا أو تقبل بأضرار تقع عليها في هذا الشأن.

وتابع وزير الخارجية المصري: «نحن نربط ذلك بالضرر الذي يقع علينا، ومصر أعربت عن استعدادها لتوفير الفرصة أمام إثيوبيا لملء وتشغيل السد الإثيوبي بالاتفاق، وهناك ضرر نستطيع تحمله نظير بلوغ أشقائنا لهدفهم التنموي، وهناك ضرر لا نتحمله ولا نستوعبه».

وأوضح: «يجب أن يكون هناك اتفاق قبل الملء وإذا لم يتم فهذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها ستؤدي إلى توتر في المنطقة وتشاحن يزعزع استقرار شرق أفريقيا والقرن الإفريقي، معربا عن أمله في أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية».