جامعة دمياط تعتمد نقل وزير النقل السابق للعمل بكلية الهندسة

عقد مجلس جامعة دمياط جلسته رقم 161 اليوم الاثنين، عبر تقنية التواصل الإلكتروني، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

دراسة بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ووكالة الفضاء

وفي مستهل حديثه، شدد رئيس الجامعة على ضرورة استمرار التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة، كما وجه رئيس الجامعة بدراسة إبرام بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية، لما سيكون له من مردود إيجابي على دبلوم علوم الفضاء، الذي يجري اتخاذ موافقات المجالس المختصة لبدء الدراسة به في كلية العلوم، وأكد على ضرورة العمل الفترة القادمة بعد البدء في الدراسة بدبلوم علوم الفضاء، على امتلاك الجامعة لقمر صناعي تعليمي.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى كافة كليات الجامعة على ما اتخذوه من إجراءات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الموعد الذي تم تحديده مسبقاً، وعلى الأخص كليتي التربية الرياضية والزراعة، لما لهما من جهود ملموسة على أرض الواقع وبحرم الجامعة الجديد.

واتخذ المجلس عدداً من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

تفعيل قبول الطالبات بكلية التربية الرياضية

1. الموافقة على تفعيل قبول طالبات للدراسة بكلية التربية الرياضية، بدءاً من العام الجامعي 2021/ 2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

نقل وزير النقل السابق من هندسة المنصورة لدمياط

2. الموافقة على نقل الدكتور هشام عرفات، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم ووزير النقل السابق، من كلية الهندسة جامعة المنصورة إلى كلية الهندسة بالجامعة، ومخاطبة جامعة المنصورة لاستكمال باقي الإجراءات.

تجنيب 40 فداناً من جامعة دمياط للأهلية

3. الموافقة على تجنيب 40 فداناً من مساحة حرم الجامعة الجديد، وتخصيصهم لجامعة دمياط الأهلية، وتحميل مشروع جامعة دمياط الأهلية حال اتخاذ قرار بإنشائها، تكلفة أعمال البنية التحتية التي صرفت عليها.

- كما قرر المجلس منح 5 ألقاب علمية لوظيفة أستاذ مساعد.

- تعيين 6 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس.

- منح 13 درجة دكتوراه مع منح 23 درجة ماجستير.