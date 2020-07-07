بـ7 ملايين جنيه.. "هندسة المنصورة" تطور منشآتها التعليمية والتدريبية

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، عمليات تطوير وتحديث عدد من المنشآت التعليمية والتدريبية بكلية الهندسة، بتكلفة تزيد عن 7 ملايين و395 ألف جنيه من الموارد الذاتية للكلية، وذلك لمواكبة التطورات العلمية الحديثة.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية، إن فريق العمل بالكلية شارك بجزء كبير من أعمال هذه المشروعات، من حيث التصميم والإشراف والتنفيذ، والمتمثل في مركز الخدمات الطلابية للكلية، والذي يشتمل على شؤون طلاب البرامج الأساسية، وطلاب البرامج النوعية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وكافتيريا، وكنترول الدراسات العليا، وكنترول منفصل لكل برنامج، ووحدة التصحيح الإلكتروني، ووحدة تصوير الامتحانات، وغرف تصحيح مركزية، وغرفة تحكم ومراقبة، وخدمات مساعدة.

وأضاف "عبد العظيم"، إنه تم تطوير وتأهيل جميع المدرجات في "بلوكات" الكلية الرئيسية، والبالغ عددها 22 مدرجًا يستوعب أكثر من 1600 طالب في نفس الوقت، ما يتيح للكلية عمل مجموعات صغيرة من الطلاب وتقديم خدمات التعليم الهجين.

وأشار إلي أنه تم تطوير قاعات التمارين بالدور الثاني علوي بمبنى "البلوكات" الرئيسية، وعددها 55 قاعة، كل منها تسع 35 طالبًا، موضحًا أن هذه القاعات متعددة الأغراض، ومجهزة بكل التجهيزات لاستقبال كبار الزوار وعقد ورش العمل المهمة.

وشملت عمليات التحديث تطوير وصيانة مبنى إدارة الكلية، وتغطية سقف المبنى بقبة زرقاء، وتطوير مدخل المبنى، وتركيب ماكينة صراف آلي لخدمة منسوبي الكلية.