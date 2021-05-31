«الأرصاد» انكسار درجات الحرارة بدءًا من الغد حتى بدايات الأسبوع المقبل

قال الدكتورمحمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستعود للانخفاض بدءًا من الغد، مشيرًا إلى أنهم توقعوا ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وهذا نتيجة المنخفض الجوي الحراري الممتد من شرق ليبيا إلى المنطقة الغربية في البلاد، مثل مطروح التي وصلت درجة حرارتها إلى 42 درجة مئوية.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن هذا المنخفض تحرك اليوم وأصبح له تأثير على القاهرة وجنوب الصعيد، وباقي المحافظات في مصر، وارتفعت درجة الحرارة حتى وصلت إلى 39 درجة مئوية في القاهرة، وانخفضت درجات الحرارة في مطروح ووصلت إلى 27 درجة مئوية.

وتابع:« نسب الرطوبة لم تكن مرتفعة، ولكن الشعور بدرجات الحرارة تحت أشعة الشمس يكون أكثر من مناطق الظل، وهناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد، بحوالي 4 أو 5 درجات مئوية، ثم يتوالى الانخفاض في درجات الحرارة، حتى بدايات الأسبوع المقبل ستكون درجة حرارة القاهرة حوالي 31 درجة، وستكون الأجواء جيدة بشكل كبير».