تكريم 235 طالباً متفوقاً من ابناء المعلمين بالمنيا

نظمت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، اليوم الإثنين، حفلاً لتكريم 235 طالباً متفوقاً بالمرحلتين الثانوية العامة والإعدادية، وجميعهم من أبناء المعلمين ببندر المنيا.

حضر الحفل، الذي أقيم تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبتوجيهات خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كل من المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، والدكتور علي عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية، ورئيس اللجنة النقابية لبندر المنيا، وحامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، وحمادة النقيب، نقيب معلمي ملوي وديرمواس، ومؤمن الخطيب، أمين صندوق النقابة الفرعية، وسلامة الكاشف، أمين صندوق نقابة ملوي وديرمواس، والمستشار أحمد سليمان، رئيس مجلس أمناء إدارة المنيا.

ووجه وكيل وزارة التعليم بالمنيا الشكر لنقابة المعلمين لتنظيم حفل التكريم، ولجميع المعلمين بالمحافظة الذين يبذلون كل الجهود من أجل العملية التعليمية، وقال إن المعلمين في مصر يعملون بإخلاص وتفان، مطالباً المكرمين أن يضعوا أهدافاً وطموحات لتحقيقها في حياتهم العملية، حتي يصلوا لأعلى مراتب النجاح والتميز، وأن يشجعوا ويحمسوا أقاربهم وأصدقاءهم وجيرانهم في مراحل التعليم المختلفة، على المذاكرة والاهتمام بدروسهم، حتى يحققوا النجاح في تعليمهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم لاتدخر جهداً في دعم وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وقال الدكتور علي عبد السلام إن التكريم يأتي تقديراً لدور المعلمين، لأنهم أصحاب رسالة سامية، ويبذلون جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، ولدورهم في غرس قيم الولاء والانتماء بين الطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتقديراً لأبنائهم الذين كافحوا سعياً للالتحاق بكليات القمة لخدمة وطنهم ومجتمعاتهم، مشيداً بالدعم الذي يقدمه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، من أجل حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأضاف أن حفل التكريم يتم تنظيمه على مدار 5 أيام متتالية، وقد تم تأجيله كثيراً خلال الفترة السابقة، بسبب ظروف فيروس كورونا، موضحاً أنه تم تقسيم الطلاب المكرمين إلى مجموعات، تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة الجميع، ومنعاً لانتشار الفيروس، ولتحقيق التباعد الاجتماعي خلال حفل التكريم، منوهاً أن التكريم يشمل 65 طالباً متفوقاً بالثانوية العامة، و170 بالإعدادية.

وخلال حفل التكريم، قدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا، بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، مجموعة من العروض الفنية والأغاني الوطنية، احتفاءً بالمكرمين وأولياء أمورهم.