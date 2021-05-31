محافظ المنيا يناقش تنفيذ 4 مبادرات لتعريف المواطنين بخدمات الدولة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة 4 مبادرات هدفها تعريف المواطنين بالخدمات، من خلال وسائل تكنولوجية في ظل ظروف وباء كورونا.

حضر الاجتماع ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة منال أبوسمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وداليا محمد، مسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومسؤولو القوى العاملة، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وممثلة عن إدارة الأمومة والطفولة، ومسؤول حقوق الإنسان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ناقش المحافظ، تنفيذ إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة لمجموعة من المبادرات بجميع مراكز المحافظة، لتعريف المواطن بالخدمات التي توفرها الدولة، وكيفية الحصول على الخدمة المقدمة من أماكنهم عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة وخدمة صوتك مسموع، علاوة على التعريف بالخدمات الإنسانية التي تقدمها وحدة حقوق الإنسان.

من جانبها، أوضحت نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن المبادرات شملت «تكنو شكوى - ساعة مع مسؤول - فرحهم - مبادرة الزي المدرسي»، والهدف من تلك المبادرات هو تقديم الخدمات للمواطنين بوسائل تكنولوجية حديثة كإجراء احترازية في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للعمل على مقابلة المواطنين بمسؤولي الجهة المنوطة لحل شكواهم، وإتاحة إقامة المشروعات وخلق فرص عمل للشباب، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للمشاركة في تجهيز العرائس، وتوفير الزي المدرسي للأسر الأولى بالرعاية.