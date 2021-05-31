محافظ المنيا يناقش تنفيذ 4 مبادرات لتعريف المواطنين بخدمات الدولة
كتب:
اسلام فهمي
01:01 م | الإثنين 31 مايو 2021
جانب من الاجتماع
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة 4 مبادرات هدفها تعريف المواطنين بالخدمات، من خلال وسائل تكنولوجية في ظل ظروف وباء كورونا.
حضر الاجتماع ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة منال أبوسمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وداليا محمد، مسؤول وحدة حقوق الإنسان، ومسؤولو القوى العاملة، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وممثلة عن إدارة الأمومة والطفولة، ومسؤول حقوق الإنسان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
ناقش المحافظ، تنفيذ إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة لمجموعة من المبادرات بجميع مراكز المحافظة، لتعريف المواطن بالخدمات التي توفرها الدولة، وكيفية الحصول على الخدمة المقدمة من أماكنهم عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة وخدمة صوتك مسموع، علاوة على التعريف بالخدمات الإنسانية التي تقدمها وحدة حقوق الإنسان.
من جانبها، أوضحت نجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أن المبادرات شملت «تكنو شكوى - ساعة مع مسؤول - فرحهم - مبادرة الزي المدرسي»، والهدف من تلك المبادرات هو تقديم الخدمات للمواطنين بوسائل تكنولوجية حديثة كإجراء احترازية في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للعمل على مقابلة المواطنين بمسؤولي الجهة المنوطة لحل شكواهم، وإتاحة إقامة المشروعات وخلق فرص عمل للشباب، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للمشاركة في تجهيز العرائس، وتوفير الزي المدرسي للأسر الأولى بالرعاية.