توريد 302 ألف طن قمح إلى صوامع المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، توريد 302 ألف و970 طنا من القمح، بالبنك الزراعي، وقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، مع استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية شهر يونيو.

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كل المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا في أثناء عملية التوريد.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد، من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، لإزالة كل المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، وتم توريد 273223 طنا، و917 كيلو من القمح، من خلال «البنك الزراعي، قطاع المطاحن، صوام الشركة القابضة»، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وحررت مديرية التموين بالمنيا 77 مخالفة، خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، منها 46 مخالفة للمخابز البلدية، 29 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، ومخالفتين في مجال متابعة محطات توزيع الطاقة والمواد البترول.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، من خلال المرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم.