توريد 302 ألف طن قمح إلى صوامع المنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:51 م | الإثنين 31 مايو 2021
توريد القمح
أعلنت مديرية التموين بالمنيا، توريد 302 ألف و970 طنا من القمح، بالبنك الزراعي، وقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، مع استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية شهر يونيو.
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كل المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا في أثناء عملية التوريد.
وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد، من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، لإزالة كل المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.
وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، وتم توريد 273223 طنا، و917 كيلو من القمح، من خلال «البنك الزراعي، قطاع المطاحن، صوام الشركة القابضة»، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وحررت مديرية التموين بالمنيا 77 مخالفة، خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، منها 46 مخالفة للمخابز البلدية، 29 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، ومخالفتين في مجال متابعة محطات توزيع الطاقة والمواد البترول.
وتواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، من خلال المرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم.